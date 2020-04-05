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شاهد.. نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية

الرياضة

شاهد.. نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية
Sputnik
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عرضت لاعبة الجمباز الروسية، ألكسندرا سولداتوفا، حركة غريبة لمتابعيها، في ظل ظروف الحجر المنزلي، ولفتت انتباه المتابعين إلى بنية استثنائية في جسدها.

ونشرت النجمة الروسية مقطع فيديو أظهرت فيه حركة غريبة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقة صغيرة عني. تنحني ركبتي اليسرى ومرفقي الأيسر أفضل بكثير من الجهة اليمنى، لكن بالتأكيد ذلك لا يظهر بوضوح خلال المشاركة في المسابقات. والمرفق الأيسر يخيف الناس أحيانا".

يذكر أن ألكسندرا سولداتوفا هي بطلة العالم أربع مرات في الجمباز الإيقاعي.

شاهد.. نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية
Sputnik

المصدر: وكالات 

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