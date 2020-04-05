شاهد.. نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlki
عرضت لاعبة الجمباز الروسية، ألكسندرا سولداتوفا، حركة غريبة لمتابعيها، في ظل ظروف الحجر المنزلي، ولفتت انتباه المتابعين إلى بنية استثنائية في جسدها.
ونشرت النجمة الروسية مقطع فيديو أظهرت فيه حركة غريبة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقة صغيرة عني. تنحني ركبتي اليسرى ومرفقي الأيسر أفضل بكثير من الجهة اليمنى، لكن بالتأكيد ذلك لا يظهر بوضوح خلال المشاركة في المسابقات. والمرفق الأيسر يخيف الناس أحيانا".
April 5, 2020
يذكر أن ألكسندرا سولداتوفا هي بطلة العالم أربع مرات في الجمباز الإيقاعي.
Sputnik
المصدر: وكالات