هالاند "الفتى الذهبي": تأثر مستواي بشكل كبير خلال فترة توقف الدوري

أقر النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مباراة بوروسيا دورتموند، بأن مستواه تأثر بشكل كبير خلال فترة توقف الدوري الألماني لكرة القدم، لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

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وقال هالاند في تصريح للموقع الرسمي "للبوندسليغا"، بعد مباراته ضد ضيفه شالكه، إنه لم يظهر بأفضل مستوياته خلال المباراة، موضحا أنه لم يخض أي مباراة منذ حوالي 7 أسابيع، وتأثر مستواه بشكل كبير خلال فترة توقف الدوري.

وتابع "الفتى الذهبي": "لكنني بذلت قصارى جهدي طوال الفترة الماضية، ولست متفاجئا من تسجيلي هدفا في المباراة".

وقص إيرلينغ هالاند شريط أهداف "أسود فيستيفال" في مرمى ضيفه شالكه (4-0)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، وذلك ضمن الجولة 26 "للبوندسليغا"، وأول أهداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد فترة التوقف، بالإضافة إلى صناعة هدف آخر خلال اللقاء.

المصدر: وكالات