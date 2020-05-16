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شاهد .. أول هدف في "البوندسليغا" في عهد كورونا بقدم "الفتى الذهبي"

الرياضة

شاهد .. أول هدف في
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يواصل "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند قصة عشقه للشباك بتسجيله هدف التقدم لفريقه بوروسيا دروتموند في مرمى ضيفه شالكه، في المباراة الافتتاحية للجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وافتتح النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند، التسجيل لبوروسيا دروتموند، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

يذكر أن هذه المباراة الأولى بعد استئناف الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، الأول من بين الدوريات الأوربية الكبرى بعد توقف معظم الأنشطة الرياضية، بسبب تفشي وباء كورونا.

 المصدر: وكالات 

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