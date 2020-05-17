شاهد بيكهام يظهر في صورة "غريبة"

أثارت إطلالة نجم كرة القدم المعتزل، البريطاني ديفيد بيكهام، الاستغراب، إذ يبدو وكأنه فقد الكثير من شعر رأسه، خلال ظهوره الأخير في "كوستوولدز".

والتقطت عدسات الباباراتزي صورا للنجم، الذي اشتهر بوسامته ومظهره الشاب رغم سنواته الـ45، قرب منزله في جنوب غرب إنجلترا، وأظهرته هذه الصور بملامح تقترب سريعا من الشيخوخة، وبدت التجاعيد واضحة على جبينه ووجهه، وتطاير شعره الكثيف بعد مرور عامين فقط على خضوعه لجراحة "زرع الشعر" عام 2018.

David Beckham shows off fuller hair on early morning run, and he looks amazing! https://t.co/TmDJbpCcgw — The Sun (@TheSun) May 14, 2020

ويعد بيكهام، لاعب الوسط ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، من أبرز نجوم كرة القدم، الذين جذبوا الأنظار لهم داخل وخارج الملعب.

وفاز بيكهام رفقة "الشياطين الحمر" بـ6 ألقاب للدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا مرتين، وبدوري أبطال أوروبا في 1999، ثم توج حصيلته من الألقاب بالفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال مديد، وأضاف لخزانة ألقابه أيضا لقبين في الدوري الأمريكي خلال فترة قضاها في أمريكا الشمالية في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي.

ورغم اعتزاله اللعب عام 2013، فإن بيكهام، وهو أب لـ4 ، لا يزال محط الاهتمام الإعلامي، ويملك حصة في نادي إنتر ميامي الأمريكي وحصة أخرى في سالفورد سيتي، ويتابعه على "إنستغرام" 62,9 مليون متابع حول العالم.

المصدر: eurosport.ru