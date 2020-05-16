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وفاة طبيب نادي تسيسكا موسكو بفيروس كورونا

الرياضة

وفاة طبيب نادي تسيسكا موسكو بفيروس كورونا
официальный сайт ПБК ЦСКА
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أعلن نادي تسيسكا موسكو الروسي لكرة السلة، أن طبيب الفريق رومان أبجيليلوف، توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 44 عاما، بسبب مضاعفات ناتجة عن إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وقال النادي الروسي في بيان: "اليوم تركنا إلى الأبد صديقنا الخدوم دائما، الدكتور اللامع، ورجل العائلة الممتاز، رومان أبجيليلوف. جسده قاوم حتى الرمق الأخير، لكنه لم ينج من الموت نتيجة المضاعفات الصحية التي سببها له فيروس كورونا".

وتابع البيان: "نادي تسيسكا وأولئك الذين ساعدهم رومان في تجاوز مشاكلهم الصحية، يتقدمون بأعمق التعازي لأسرته وأقاربه.. كان شخصا رائعا ومحبوبا.. هذه خسارة كبيرة لنا جميعا".

وكان أبجيليلوف، نقل إلى المستشفى في الأول من مايو الجاري، بعد إصابته بكورونا.

يذكر أن عدد المصابين بالفيروس في روسيا، وصل إلى أكثر من 272 ألف مصاب، شفي منهم أكثر من 63 ألفا، وتوفي أكثر من 2500 شخص.

المصدر: تاس

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