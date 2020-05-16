تحديد هوية بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم

توج كلوب بروغ رسميا بلقب دوري الأضواء البلجيكي لكرة القدم لهذا الموسم الجمعة، بعد أن صدقت الأندية على قرار اتخذته رابطة المحترفين الشهر الماضي بإنهاء الموسم قبل الأوان بسبب كورونا.

وكان كلوب بروغ يتفوق في الصدارة بفارق 15 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الدور التمهيدي، وسيتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما كانت بلجيكا أول دولة أوروبية تنهي الموسم بعد أسابيع قليلة من تعليق المنافسات في منتصف مارس اذار.

واحتاج القرار لتصديقه من الأندية التي فعلت ذلك في اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.

وقالت رابطة المحترفين في بيان: "صوتت الجمعية العمومية لصالح اعتماد الترتيب الحالي بعد 29 جولة".

وسينافس جنت، الوصيف في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال لموسم 2020-2021 بينما سيتأهل سبورتنغ شارلروا ورويال أنتويرب وستاندار لييغ للدوري الأوروبي.

وقرر الاجتماع كذلك هبوط فاسلاند-بيفيرين متذيل الترتيب، لكن النادي أعلن على الفور أنه سيطعن على القرار.

وقالت الرابطة أيضا إنها ستحاول جاهدة إقامة نهائي كأس بلجيكا بين كلوب بروغ وأنتويرب والذي كان مقررا في أبريل لكنه تأجل بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ولم تحدد الرابطة موعدا جديدا حتى الآن.

وسيستمر دوري الأضواء الموسم المقبل بمشاركة 16 فريقا وسيشهد في نهايته أدوار اقصائية مصغرة.

المصدر: "رويترز"