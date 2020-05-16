مصر تكشف حقيقة إلغاء "الدوري العام"

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية ، بيانا صباح اليوم السبت، توضح فيه حقيقة إلغاء الدوري والنشاط الرياضي.

ونفت وزارة الشباب والرياضة ، في بيانها، كل ما تم تداوله من أخبار بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، موضحة بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.



وطالبت وزارة الشباب والرياضة ، الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

المصدر: RT