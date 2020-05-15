لاعب كرة قدم مخضرم عمره 42 عاما يحقق حلمه

أعلن نادي مونبلييه المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه مدد عقد قائده فيتورينو هيلتون البالغ من العمر 42 عاما، لمدة عام إضافي حتى 2021.

وقال اللاعب في بيان نشر على موقع النادي: "أعيش أسعد لحظاتي لأني كنت أعتقد أن العقد الحالي هو الأخير في مسيرتي".

وتابع: "كنت أحلم باللعب حتى سن 40 والآن سألعب حتى سن 43 وهو أمر استثنائي".

وانضم هيلتون، إلى صفوف مونبلييه عام 2011 ، وكان من المقرر أن ينتهي عقد قلب الدفاع البرازيلي في 30 يونيو المقبل، ودافع عن ألوان الفريق الفرنسي في 321 مباراة وفاز معه بلقب الدوري في موسم (2011-2012).

وخاض هيلتون 33 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها كل مواجهات فريقه 28 في الدوري الفرنسي قبل أن يتم إيقاف الموسم ثم إلغاء المسابقة بسبب وباء "كوفيد-19"، وتتتويج باريس سان جيرمان المتصدر باللقب.

المصدر: رويترز