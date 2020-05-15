شاهد.. فنان يبدع في تشكيل مجسم ميسي من المعجون

انتشر مقطع فيديو لفنان يشكل مجسم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، من البلاستيسين (معجون الأطفال)، مثل النار في الهشيم ولربما كفيروس كورونا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الفنان بتجهيز مجسم للساحر ميسي وشكله بزي برشلونة متوجا بالكأس بطريقة مذهلة، لا يمكن وصفها لذا من الأفضل متابعة مقطع الفيديو التالي:

وتشير التقارير إلى أن الفنان ينتج نسخا من الأشخاص عبر الصور الفوتوغرافية.

يذكر أن ليونيل ميسي (32 عاما) يتصدر قائمة هدافي الليغا الإسبانية برصيد 19 هدفا، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر عودة النجم الأرجنتيني مع فريقه برشلونة واللاعبين الآخرين مع أنديتهم في الأيام القليلة القادمة، إلى الملاعب، بعد فترة توقف دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات