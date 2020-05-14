شاهد.. طفل يسجل هدفا مذهلا في "المقص" على غرار ميسي

نشر طفل هندي يدعى ميشيل أبولياس، يبلغ من العمر 12 عاما، فيديو له عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهو يلعب كرة القدم، ويحاكي مهارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأظهر أبولياس خلال الفيديو مهاراته العالية بتصويب كرة وضعها في المقص الأيسر يحاكي فيها مهارة الساحر ميسي، ليقوم بالاحتفال بعدها على طريقة قائد برشلونة برفع يده للسماء، علما بأنه كان يرتدي القميص رقم 10 لليو مع منتخب الأرجنتين وعليه اسمه.

وظهر في الفيديو علم الأرجنتين مع لافتة سوداء عليها اسم أيقونة برشلونة ومنتخب "التانغو" الأرجنتيني.

المصدر: وكالات