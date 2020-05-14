بايرن ميونيخ يقترب من إغلاق صفقة سانيه

اقترب ناديا بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي من الاتفاق على صفقة انتقال الجناح الألماني لوروا سانيه إلى الفريق البافاري بحسب مجلة "كيكر" الألمانية.

وكشفت المجلة اليوم الخميس، أن "السيتي" يطالب بـ54 مليون يورو للتخلي عن خدمات سانيه، لكن البايرن عرض مبلغا أقل بـ10 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، أكدت الأسبوع الماضي، أن الفريق البافاري توصل إلى اتفاق مع سانيه للانضمام إلى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع "السيتي".

ومنذ انتقال سانيه إلى مانشستر سيتي قادما من شالكه عام 2016 مقابل 50 مليون يورو، أحرز في صفوف الفريق السماوي، بطولة إنجلترا مرتين مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكن صاحب الـ24 عاما، غاب عن صفوف الفريق طوال الموسم الحالي حتى توقف الدوري الإنجليزي منتصف مارس، لأنه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في أغسطس الماضي.

المصدر: أ ف ب