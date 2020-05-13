تحديد موعد عودة الكالتشيو

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، استئناف بطولة "الكالتشيو" لهذا الموسم اعتبارا من 13 يونيو القادم، بعد اتفاق الأندية على ذلك خلال اجتماعها مؤخرا.

وقالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء، إن الرابطة اقترحت عودة الدوري منتصف شهر يونيو، على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات من جديد خلال يومين.

واقترح ممثلو الأندية وضع تاريخ أولي لاستكمال المباريات بين يومي (13 و20) يونيو المقبل، مع موافقة الأغلبية على الاستئناف بسبب الأزمة المالية الحالية.

ويأتي قرار استئناف مباريات الدوري الإيطالي وسط الأطباء من إمكانية تفشي فيروس كورونا من جديد داخل الملاعب ومراكز التدريب.

المصدر: وكالات