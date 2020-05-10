الاتحاد السوري لكرة القدم يرد على تصريحات السومة: وجهة نظره ولم يتواصل معنا

وصف الاتحاد السوري لكرة القدم تصريحات عمر السومة مهاجم "نسور قاسيون"، ونجم الأهلي السعودي، خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا بأنها "تعبر عن وجهة نظره الشخصية".

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وردا على تصريحات وصفت بالنارية، أطلقها السومة ضد التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب "نسور قاسيون"، قال الاتحاد السوري للعبة في بيان رسمي "إن عمر السومة لاعب المنتخب السوري، لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية".

وأضاف المكتب الإعلامي للاتحاد في بيانه: "أن التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد، وستصدر خلال فترة قريبة عندما يقام التجمع الأول للمنتخب خلال الأسابيع المقبلة".

وكان السومة قد صرح في لقاء مع قناة "سما" السورية بأن فكرة المدرب الأجنبي "أثبتت فشلها مع المنتخب"، وأنه كان الأفضل بقاء المدرب السوري فجر إبراهيم، وأشاد بكل من رئيس الاتحاد الرياضي العام السابق موفق جمعة والرئيس السابق للاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدباس.

وقد أثارت تصريحات السومة جدلا كبيرا خاصة أنه أشار إلى أن معلول لن يكون قادرا على تحقيق حلم "نسور قاسيون" بالتأهل لمونديال قطر 2022.

وكان معلول قد صرح سابقا بأن إشارة قائد المنتخب "الكابتن" ستكون للاعب الأقدم وليس للاعب الأكثر تميزا، ما يعني أن السومة لن يكون في ذلك الموقع.

المصدر: RT

أسامة يونس