جايتجي يطيح بفيرغسون ويواجه حبيب على لقب بطل "UFC" (فيديو وصور)

سحق المقاتل الأمريكي جاستن جايتجي مواطنه توني فيرغسون في النزال الرئيسي لدورة UFC 249 للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد.

وأوقف الحكم النزال في الجولة الخامسة الأخيرة بعد وابل من اللكمات القوية والمحكمة التي وجهها جايتجي لوجه فيرغسون الذي تعرض في الجولة الثالثة لجرح في وجهه أدى لنزيف طوال فترات النزال المتبقية.

وأعلن الحكم فوز جايتجي الذي سيطر على معظم فترات النزال بالضربة الفنية القاضية.

وبهذا الانتصار، توج جايتجي بلقب البطل المؤقت لمنظمة UFC في فئة الوزن الخفيف، وسيواجه في النزال المقبل على حزام البطولة الرئيسي، الروسي حبيب نورمحمدوف البطل الحالي للمنظمة والذي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

Не ожидал от Тони , вообще не понял , что это было ! Гейджи красава 👌Взял своё 👏🏻👏🏻👏🏻 #UFC249pic.twitter.com/ptkIkiiPtm — Prostetskii.Y (@prostetskii) May 10, 2020

وهذا الانتصار هو الـ22 لجايتجي البالغ 31 عاما خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين، فيما تجرع فيرغسون البالغ 36 عاما مرارة الهزيمة الرابعة مقابل 25 انتصارا.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال الرئيسي لدورة UFC 249 بين حبيب ومتحديه فيرغسون، في الـ18 من أبريل الماضي، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار كورونا، وهو ما دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة UFC للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 249".

Эта бойня войдет в историю. Гэтжи оформил легендарный апсет 🔥



Все лучшие фото с боя – в https://t.co/uQm967mk2lpic.twitter.com/p68jCo2CK8 — Sports.ru (@sportsru) May 10, 2020

إقرأ المزيد

واستبدلت منظمة UFC حبيب بالمقاتل جايتجي لمواجه فيرغسون في دورة 249 بعد أن أعلن المقاتل الروسي انسحابه من النزال أمام فيرغسون (المرة الخامسة التي يلغى فيها النزال بين البطلين) بسبب القيود المفروضة على السفر في ظل انتشار كورونا للحد من تفشي الوباء العالمي، قبل أن يتم تأجيل النزال إلى اليوم.

المصدر: RT