حبيب يركل حزام فيرفسون في مواجهة "ساخنة".. فيديو

تقابل المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف ومتحديه الأمريكي توني فيرغسون وجها لوجه، قبل نزالهما المرتقب في 18 أبريل المقبل، في مدينة لاس فيغاس بمقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية.

واستفز المقاتلان بعضهما خلال المؤتمر الصحفي الأول بينهما اليوم في مدينة لاس فيغاس، قبل نزالهما على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة وفقا لاتحاد "UFC".

ووضع فيرغسون حزامه الذي حصل عليه في عام 2017، على أرض المنصة وتبادلا الحديث ولم يتحمل حبيب استفزاز خصمه فقام بركل حزامه وكاد أن ينشب شجار بينهما لو لا تدخل الأمريكي دانا وايت رئيس "UFC"، ورجال حفظ الأمن.

ويحتفظ حبيب نورمحمدوف (31 عاما)، بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما حقق توني فيرغوسون (36 عاما) 25 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 3 هزائم.

المصدر: وكالات