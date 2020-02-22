شاهد.. حبيب يطفئ الأنوار على كوكب الأرض كله

شارك الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، في حملة ترويجية لإحدى الشركات المنتجة للأدوات الرياضية.

ونشر حبيب مقطع فيديو للإعلان عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ويظهر فيه البطل الروسي وهو يقطع الكهرباء عن العالم كله على كوكب الأرض بلكمة بيمناه، ومن ثم يعيدها بطريقة أخرى.

ويستعد حبيب نورمحمدوف لنزاله ضد الأمريكي توني فيرغسون، في 18 أبريل المقبل، في مدينة نيويورك.

ويحتفظ البطل الروسي البالغ من العمر 31 عاما، بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما حقق توني فيرغوسون (36 عاما) 25 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 3 هزائم.

المصدر: وكالات