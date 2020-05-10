أفضل لاعب في العالم عام 2006: محمد صلاح آلة لا يستسلم أبدا

أشاد النجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو البالغ 46 عاما، خلال لقاء صحفي بإمكانيات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال كانافارو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أي مباراة متقدما بهدف، ولكنني أحترم كثيرا محمد صلاح، لقد تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية".

Fabio Cannavaro: I respect Salah a lot. He’s changed a lot at Liverpool he’s been like a machine. He’s the player every coach would like to train because he can defend and attack and he leaves everything on the field, he never gives up,” he concluded. pic.twitter.com/Fdbl8hrWf1 — Castle Of The Kop (@CastleoftheKopp) May 9, 2020

وأضاف النجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2006 بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في العام ذاته، قائلا: "صلاح يشبه الآلة، إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب. لا يستسلم أبدا".

📌 “I respect Mohamed Salah a lot. He’s changed a lot at Liverpool, he’s been like a machine. He’s the player every coach would like to train because he can defend, attack and leaves everything on the field, he never gives up.” — Fabio Cannavaro, Ballon d’Or and World Cup winner pic.twitter.com/qVCFBSj7Xq — Parted Beard (@LIVERsuperPOOL) May 9, 2020

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ونجح صلاح في التألق بشكل كبير مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة التي شارك فيها مع "الريدز" وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحقق لقب هداف "البريميرليغ" في الموسمين الماضيين.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات