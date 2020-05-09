رئيس ليون يكشف موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن موعد ومكان مواجهة فريقه مع يوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أولاس في تصريحات لـ"RTL France" اليوم السبت: "ستقام مباراة الإياب أمام يوفنتوس في تورينو في الـ7 من أغسطس المقبل خلف أبواب مغلقة".

وأضاف أولاس: "إلغاء الموسم في فرنسا، يعني تدمير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال أمام فرق بكامل لياقتها".

🎙 @JM_Aulas sur @RTLFrance : « Le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas. » #Covid_19pic.twitter.com/00zAZqZyj6 — RTLFoot (@RTLFoot) May 9, 2020

وأقيمت مباراة الذهاب في فرنسا في الـ26 من فبراير الماضي، وحسمها ليون لمصلحته بهدف دون رد سجله لوكاس توزارت.

وبعد أيام قليلة من تلك المباراة، تم تجميد نشاط كرة القدم في أوروبا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

Президент «Лиона» подтвердил, что ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа!



А теперь ждем-с 😍https://t.co/y1ThIycJl9pic.twitter.com/ov6hFkfljE — Чемпионат (@championat) May 9, 2020

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المصدر: championat.com