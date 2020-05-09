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ميلان يعلن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه

الرياضة

ميلان يعلن عدم وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوفه
Globallookpress Fabrizio Carabelli
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم السبت، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه وطاقمه الفني.

وجاء في بيان "الروسونيري": "يعلن نادي ميلان أنه بناء على الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على لاعبي الفريق الأول والطاقم الفني، لم تكن هناك أي حالات إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "يواصل اللاعبون برامجهم التدريبية الفردية في ميلانيلو. سيتم الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية المناسبة لجميع اللاعبين تحت تصرف المدرب في الأيام المقبلة".

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وكانت صحيفة "فوتبول إيطاليا" الواسعة الانتشار، قد نقلت أمس الجمعة عن باولو سكاروني رئيس ميلان قوله: "لدينا بعض اللاعبين المصابين في مرحلة التعافي لكن مالديني ونجله في حالة جيدة الآن".

يذكر أن ميلان أعلن في الـ21 من مارس الماضي إصابة أسطورته باولو مالديني وابنه دانييل بفيروس كورونا قبل أن يتعافيا بعدها بأسبوعين تقريبا، ولم يتم الإعلان سابقا عن إصابة ثالثة في صفوف "الروسونيري".

المصدر: acmilan.com

 

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