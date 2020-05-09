أول تعليق من الإعلامية شيماء صابر بعد زواجها من رامي صبري قائد إنبي المصري (فيديو وصور)

نشرت شيماء صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" اليوم السبت، صورا من حفل عقد قرانها على رامي صبري قائد فريق إنبي المصري.

وأرفقت شيماء الصور بتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، مع كتابة تاريخ عقد القران 08-05-2020.

وأقيم الحفل أمس الجمعة بشكل عائلي مصغر بحضور بعض المقربين والأصدقاء في ظل الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

مبروك للاهلاويه،

عقد قران ابننا رامي صبري،

وشيما صابر، pic.twitter.com/kcwxOiXEpy — 😎amr mahmoud🦅 (@AmrmsiryAmr) May 8, 2020

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يذكر أن رامي صبري شارك مع إنبي في 16 مباراة هذا الموسم أحرز خلالها 4 أهداف.

المصدر: وكالات