أول تعليق من الإعلامية شيماء صابر بعد زواجها من رامي صبري قائد إنبي المصري (فيديو وصور)
نشرت شيماء صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" اليوم السبت، صورا من حفل عقد قرانها على رامي صبري قائد فريق إنبي المصري.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 08-05-2020💍 it was always you ❤️ @ramysabryofficial8 Thank you @noorallahwedding for making my day so special I love you 💕, @hemajoe_hairstylist thanks you are the best in town ❤️ @samo_hagras my dress was extraordinary @elgallajewellery thanks for your elegant pieces @eslamaref.photography thanks for those amazing pics ,you and your team made those special moments unforgettable ❤️
وأرفقت شيماء الصور بتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، مع كتابة تاريخ عقد القران 08-05-2020.
وأقيم الحفل أمس الجمعة بشكل عائلي مصغر بحضور بعض المقربين والأصدقاء في ظل الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.
مبروك للاهلاويه،— 😎amr mahmoud🦅 (@AmrmsiryAmr) May 8, 2020
عقد قران ابننا رامي صبري،
وشيما صابر، pic.twitter.com/kcwxOiXEpy
يذكر أن رامي صبري شارك مع إنبي في 16 مباراة هذا الموسم أحرز خلالها 4 أهداف.
المصدر: وكالات