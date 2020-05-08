زواج رامي صبري قائد إنبي المصري من الإعلامية شيماء صابر (فيديو وصور)

عقد رامي صبري قائد فريق إنبي المصري قرانه، على شيماء صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري، في حفل عائلي صغير مع بعض الأصدقاء والمقربين اليوم الجمعة.

وأقيم الحفل بشكل عائلي في ظل الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

رامي صبري لاعب انبي وشيما صابر🦅⁦♥️⁩

Congratulations🎉🎊 💍🥰 pic.twitter.com/bcLt58fALb — ⒿⒶⓈⓂⒾⓃⒺ❤️ (@ahly111111) May 8, 2020

مبروك للاهلاويه،

عقد قران ابننا رامي صبري،

وشيما صابر، pic.twitter.com/kcwxOiXEpy — 😎amr mahmoud🦅 (@AmrmsiryAmr) May 8, 2020

رامي صبري مدافع انبي وشيما صابر 😎 pic.twitter.com/xcn5iqSLj2 — رجــوى (@ragwa911) May 8, 2020

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المصدر: وكالات