 
مباشر

زواج رامي صبري قائد إنبي المصري من الإعلامية شيماء صابر (فيديو وصور)

الرياضة

زواج رامي صبري قائد إنبي المصري من الإعلامية شيماء صابر (فيديو وصور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu1a

عقد رامي صبري قائد فريق إنبي المصري قرانه، على شيماء صابر الإعلامية في قناة نادي الأهلي المصري، في حفل عائلي صغير مع بعض الأصدقاء والمقربين اليوم الجمعة.

وأقيم الحفل بشكل عائلي في ظل الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في مصر منذ منتصف مارس الماضي.

View this post on Instagram

♥️♥️♥️♥️💍💍💍

A post shared by nyraakhaled (@nyraakhaled2477) on

إقرأ المزيد
وفاة نجم سابق لكرة القدم الأرجنتينية بعد اعتداء بهدف سرقة دراجته (صور)
وفاة نجم سابق لكرة القدم الأرجنتينية بعد اعتداء بهدف سرقة دراجته (صور)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا