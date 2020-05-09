رئيس منظمة UFC يعترف بخطأ فشل نزال حبيب وفيرغسون

اعترف الأمريكي دانا وايت، رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بأنه يتحمل جزءا من اللوم بسبب فشل إقامة النزال بين الروسي حبيب نورمحمدوف ومتحديه الأمريكي توني فيرغسون.

وأكد وايت أن الوضع حول دورة UFC 249 يتغير كل يوم، وأن حبيب لم يكذب حين أعلن انسحابه بسبب عدم تمكنه من مغادرة روسيا جراء القيود المفروضة على السفر في ظل انتشار كورونا، وعلق: "لم يتوقع أحد منا ذلك".

وكان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين بطل منظمة UFC، الروسي حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار كورونا، وهو ما دفع رئيس منظمة UFC للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة UFC 249.

وأضاف أنه يتقاسم المسؤولية عن فشل إقامة النزال المرتقب للمرة الخامسة، وقال "اتخذنا جميعا عددا من القرارات الخاطئة".

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وقامت منظمة UFC باستبدال حبيب بالمقاتل الأمريكي، جاستن جايتجي، لمواجهة مواطنه فيرغسون في النزال الرئيس لدورة 249.

وبحسب وايت، فإن المنافس المحتمل القادم لحبيب سيكون الفائز في معركة فيرغسون وجايتي.

المصدر: "لينتا.رو"