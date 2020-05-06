فيرغسون يستفز حبيب وكونور

دعا المقاتل الأمريكي توني فيرغسون، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، قبل نزاله أمام مواطنه جاستن غاتجي، مرة أخرى الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، للاعتزال.

وعندما سأل أحد الصحفيين فيرغسون عما إذا كان لا يزال يرغب في إعادة ترتيب نزال مع الروسي حبيب، أكد أنه لا يريد الحديث عن ذلك، وأنه يركز فقط على نزاله القادم مع جاستن غاتجي.

وقال المقاتل فيرغسون البالغ 36 عاما أنه على المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، إلى جانب حبيب، إنهاء مسيرتهما والاعتزال، مؤكدا:"لا أريد التحدث عن الرغبة بقتال حبيب الآن، أنا أركز فقط على نزالي القادم ضمن دورة UFC 249، أنا أدافع عن حزامي للمرة الثالثة، وهذا الحزام الحقيقي للبطولة".

Ferguson: F*ck Khabib. I'm defending my belt for the third time, this is for the real belt. Champ s*it only #UFC249 — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 5, 2020

Ferguson says Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor both need to retire #UFC249 — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 5, 2020

Ferguson is asked if he still wants to re-book a fight with Khabib and he reiterates that he doesn't want to talk about that, he's only focused on #UFC249 — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 5, 2020

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وكان حبيب، أعلن الشهر الماضي انسحابه من نزاله ضد فيرغسون بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل الفائت، في مدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الرياضية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة UFC، للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات الدورة.

المصدر: eurosport.ru