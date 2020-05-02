جبل "صراع العروش" يرفع 501 كغم (فيديو)

حطم العملاق الآيسلندي، هافتور بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش" الرقم القياسي لرفع الأثقال، وذلك في منزله خلال فترة الحجر الصحي، في ظل تفشي وباء كورونا.

ورفع بيورنسون وزنا قدره 501 كغم، محطما الرقم القياسي السابق للبريطاني إيدي هول، الذي رفع 500 كغم، الذي حققه في المسابقات الرسمية، لذا ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم الاعتراف برقم العملاق الآيسلندي.

Hafthor Júlíus Björnsson, better known from his role as The Mountain in Game of Thrones, breaks the world deadlift record at 501kg or 1,104.5 lbs. He's the 1st person to lift more than 1/2 ton. #StrongMan#TheMountain#Hafthor#WorldRecordpic.twitter.com/D1Tdre3fXZ — Sharp Williams (@SharpTusk) May 2, 2020

واكتسب هافتور بيورنسون شعبية كبيرة بفضل دور "Grigor Cleagan"، الملقب بـ "الجبل" في مسلسل "Game of Thrones"، ويلقى الآيسلندي حتفه في نهاية المسلسل، مع شقيقه ساندور كليغان.