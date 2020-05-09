 
مباشر

صديقة لاعب ريال مدريد توضح حقيقة حادثة تحطم السيارة

الرياضة

صديقة لاعب ريال مدريد توضح حقيقة حادثة تحطم السيارة
insatgram \ minabonino
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu2y

كشفت مينا بونينو، صديقة الأوروغوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حقيقة تعرض اللاعب لحادث مروري في إسبانيا.

وخلال الساعات الأخيرة، تم استهداف فالفيردي، كبطل حادث مزعوم، أثناء ذهابه إلى النادي لإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل العودة إلى التدريبات.

وتمت مشاهدة فالفيردي من قبل أحد الشهود، يسير بسرعة أعلى من المسموح بها، مما جعله يصطدم بحدار في حديقة خوان كارلوس الأول، إلا أن صديقة اللاعب نفت الأنباء التي ترددت حول الدولي الأوروغواياني، الجمعة. 

وقالت بونينو، عبر حسابها على "تويتر": "المعلومات حول تحطم سيارة فيدي (في حادث) كاذبة... خلال الشهرين الأخيرين لم يغادر المنزل إلا يوم الأربعاء، ليخضع للفحص الطبي".

إقرأ المزيد
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه (صورة)
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه (صورة)

وأضافت: "يرجى التحقق من المعلومات الخاصة بكم، لا تنشروا الأكاذيب حول شخص لم يقع في مشاكل".

وأعلن ريال مدريد رسميا العودة إلى التدريبات الاثنين المقبل بشكل فردي مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: deportes.canalrcn.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا