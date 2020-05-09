صديقة لاعب ريال مدريد توضح حقيقة حادثة تحطم السيارة

كشفت مينا بونينو، صديقة الأوروغوياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، حقيقة تعرض اللاعب لحادث مروري في إسبانيا.

وخلال الساعات الأخيرة، تم استهداف فالفيردي، كبطل حادث مزعوم، أثناء ذهابه إلى النادي لإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل العودة إلى التدريبات.

وتمت مشاهدة فالفيردي من قبل أحد الشهود، يسير بسرعة أعلى من المسموح بها، مما جعله يصطدم بحدار في حديقة خوان كارلوس الأول، إلا أن صديقة اللاعب نفت الأنباء التي ترددت حول الدولي الأوروغواياني، الجمعة.

وقالت بونينو، عبر حسابها على "تويتر": "المعلومات حول تحطم سيارة فيدي (في حادث) كاذبة... خلال الشهرين الأخيرين لم يغادر المنزل إلا يوم الأربعاء، ليخضع للفحص الطبي".

La novia de Fede Valverde desmiente el bulo del accidente de coche en las inmediaciones de Valdebebas https://t.co/wb3Q8aWXRCpic.twitter.com/lw9rWqEhrp — 20mdeportes (@20mDeportes) May 8, 2020

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وأضافت: "يرجى التحقق من المعلومات الخاصة بكم، لا تنشروا الأكاذيب حول شخص لم يقع في مشاكل".

وأعلن ريال مدريد رسميا العودة إلى التدريبات الاثنين المقبل بشكل فردي مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: deportes.canalrcn.com