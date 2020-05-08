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ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه (صورة)

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه (صورة)
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم.

وقال النادي الملكي في بيانه: "بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم على لوكا يوفيتش من جانب الخدمات الطبية، تم تشخيصه بالإصابة بكسر في المفصل في عظم القدم اليمنى، وفي انتظار التطورات".

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ولم يكشف الريال عن مدة غياب المهاجم الصربي، الذي سترتبط عودته بمدى تعافيه.

وقدرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فترة غياب يوفيتش عن المستطيل الأخضر بعدة أسابيع.

يذكر أن يوفيتش انضم للنادي الملكي الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ومثل الريال في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط.

المصدر: وكالات

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