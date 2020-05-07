رسميا.. برشلونة يعلن استئناف لاعبيه للتدريبات

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي الخميس، عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات الجمعة، بعد طول غياب بسبب الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: "سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكول الذي وضعته رابطة الليغا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة الرياضية خوان جامبر".

LATEST NEWS! The Barça players will return to training on Friday, and will do so individually, as stipulated by @LaLigaEN protocols. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 7, 2020

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وأضاف البيان: "سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية".

وختم: "سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي مرتدين أطقم التدريب الخاصة بهم، من أجل الدخول مباشرة إلى ملعب التدريبات، وبمجرد انتهاء المران، سيعودون مباشرة إلى المنزل دون دخول غرفة تغيير الملابس".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، الاثنين الماضي، أن كافة الأندية ستبدأ إجراء الاختبارات للاعبيها هذا الأسبوع، ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول يتضمن أربع مراحل لاستئناف المباريات بدون جماهير، في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات