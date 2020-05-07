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الكشف عن نتيجة اختبارات كورونا للاعبي برشلونة قبل استئناف التدريبات

الرياضة

الكشف عن نتيجة اختبارات كورونا للاعبي برشلونة قبل استئناف التدريبات
AFP LLUIS GENE
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ذكرت محطة "RAC1" الإذاعية الإسبانية اليوم الخميس، أن جميع فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت للاعبي برشلونة، جاءت نتائجها سلبية.

وخضع أمس الأربعاء 18 لاعبا من الفريق الأول في برشلونة و6 من الفريق الثاني للاختبارات، باستثناء الفرنسي عثمان ديمبلي.

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وكانت آخر مباراة لبرشلونة فوزه بهدف دون رد على ريال سوسيداد في السابع من مارس الماضي، والتي وضعت الفريق في صدارة "الليغا" بفارق نقطتين عن ريال مدريد، قبل 11 جولة على نهاية الموسم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، الاثنين الماضي، أن كافة الأندية ستبدأ إجراء الاختبارات للاعبيها هذا الأسبوع، ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول يتضمن أربع مراحل لاستئناف المباريات بدون جماهير، في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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