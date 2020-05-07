محمد صلاح يواصل ملاحقة ميسي على رقم قياسي في الدوريات الأوروبية

نشرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات قائمة لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف من خلال التسجيل وصناعة الأهداف معا، ضمن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بداية من موسم 2017-18 وحتى الآن.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكا في الأهداف بالدوريات الأوروبية، برصيد 126 هدفا، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وحل "الفرعون" بالمركز الثاني برصيد 94 هدفا، علما أنه انضم إلى صفوف "الريدز" بداية من الموسم 2017-18، أي أن الإحصائية المذكورة احتسبت منذ انضمام صلاح للفريق الإنجليزي.

📊 [WhoScored] | Most goals and assists in Europe's top 5 leagues since August 2017:



🥇 Leo Messi - 126

🥈 Mo Salah - 94

🥉 Ciro Immobile - 93 pic.twitter.com/pE0rkXtQnq — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 4, 2020

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وجاء ثالثا هداف لاتسيو الإيطالي شيرو إيموبيلي برصيد 93 هدفا.

جدير بالذكر أن صلاح أحرز 20 هدفا خلال مشاركته في 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول خلال هذا الموسم، قبل أن يتوقف الدوري بسبب فيروس كوفيد-19.

وسجل اللاعب البالغ 27 عاما 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.

المصدر: RT