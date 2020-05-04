شاهد.. محمد صلاح يغني الراب لأول مرة

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، متابعيه بفيديو جديد خلال شهر رمضان الكريم، وهو يغني "الراب" ضمن إعلان لشركة اتصالات مصرية.

وظهر "الفرعون" خلال الإعلان الذى نشره على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بطريقة "الراب" الشهيرة لأول مرة، مرتديا ملابس غير رياضية.

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ويقدم الإعلان الترويجي نماذج النجاح المنتشرة في مصر، حيث ظهر عدة أشخاص يتحدثون عن قصة نجاحهم في الحياة.

واختتم صلاح الإعلان بجملة: "كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة".

يذكر أن صلاح يعيش حالة من الحجر الصحي في منزله بلندن، للوقاية من فيروس كورونا المتفشي، المتسبب في إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره "الريدز".

المصدر: "إنستغرام محمد صلاح"