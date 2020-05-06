انتقادات لاذعة لنجم كرة القدم الأمريكية لخرقه الحجر الصحي مع ممثلة أفلام إباحية على ظهر يخت

تعرض روغوان سميث نجم نادي شيكاغو بيرز لكرة القدم الأمريكية لانتقادات كبيرة بعد انتشار فيديو يثبت خرقه للحجر الصحي بمشاركته ممثلة الأفلام الإباحية أبيلا دينجير رحلة على ظهر يخت.

Roquan Smith living that life.



pic.twitter.com/B9ekwezv4X — 𝕮𝕵 ‘𝕿𝖍𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕳𝖔𝖚𝖓𝖉’ 𝕮𝖑𝖊𝖌𝖆𝖓𝖊 (@LuridRaider) May 3, 2020

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سميث البالغ 23 عاما شارك رحلة على ظهر يخت مع مجموعة من ممثلي الأفلام الإباحية منهم أبيلا دينجير البالغة 24 عاما.

Bears' Roquan Smith posts party photo with porn star amid coronavirus crisis https://t.co/v9CXxISKDApic.twitter.com/f5XYU4dofV — New York Post (@nypost) May 5, 2020

ويظهر سميث في أحد الفيديوهات المتداولة مستلق على ظهره بينما تقوم إحدى رفيقاته في الرحلة بسكب مشروب كحولي في فمه وسط ضحكات الموجودين.

Roquan Smith having a good time part 4 pic.twitter.com/MkG3N3M28H — Bacon, Grits, Eggs (@reddawg77089) May 3, 2020

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ولاقى سميث هجوما عنيفا بسبب خرقه للحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واتهمه البعض بأنه بتصرفه الغير مسؤول يشكل خطرا على نفسه وعلى المحيطين به، وعلى موسم دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" في حال تعرض للإصابة بكورونا.

المصدر: dailystar.co.uk