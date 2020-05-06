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انتقادات لاذعة لنجم كرة القدم الأمريكية لخرقه الحجر الصحي مع ممثلة أفلام إباحية على ظهر يخت

الرياضة

انتقادات لاذعة لنجم كرة القدم الأمريكية لخرقه الحجر الصحي مع ممثلة أفلام إباحية على ظهر يخت
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تعرض روغوان سميث نجم نادي شيكاغو بيرز لكرة القدم الأمريكية لانتقادات كبيرة بعد انتشار فيديو يثبت خرقه للحجر الصحي بمشاركته ممثلة الأفلام الإباحية أبيلا دينجير رحلة على ظهر يخت.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن سميث البالغ 23 عاما شارك رحلة على ظهر يخت مع مجموعة من ممثلي الأفلام الإباحية منهم أبيلا دينجير البالغة 24 عاما.

ويظهر سميث في أحد الفيديوهات المتداولة مستلق على ظهره بينما تقوم إحدى رفيقاته في الرحلة بسكب مشروب كحولي في فمه وسط ضحكات الموجودين.

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ولاقى سميث هجوما عنيفا بسبب خرقه للحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واتهمه البعض بأنه بتصرفه الغير مسؤول يشكل خطرا على نفسه وعلى المحيطين به، وعلى موسم دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" في حال تعرض للإصابة بكورونا.

المصدر: dailystar.co.uk

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