اعتقال صديقة نيمار السابقة بسبب كورونا (صور)

أوقفت شرطة الجبل الأسود عارضة الأزياء الكرواتية سورايا فوتشيليتش، الصديقة السابقة للبرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب خرقها قواعد الحجر الصحي.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشرطة اعتقلت فوتشيليتش وصديقتها أمس الأول في قرية جابلياك الصغيرة شمال الجبل الأسود بعد زيارة منزل ريفي، لعدم حملهما التصاريح الحكومية اللازمة للتجول أثناء الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Neymar's Playboy model ex 'arrested for breaking lockdown rules'https://t.co/uxdCYpu9DE — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 5, 2020

وقال متحدث باسم الشرطة حسب الصحيفة البريطانية: "بناء على معلومات، قمنا بزيارة كوخ في قرية جابلياك حيث وجدنا سيدتين لم يكن لديهما تصاريح للتجول أثناء الحظر، فتم إيقافهما وستواجهان اتهامات جنائية".

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في المقابل، نفت فوتشيليتش التقارير الصحفية التي تحدثت عن إيقافها، وقالت أن كل ما في الأمر أن صديقتها نسيت اصطحاب وثائقها، وخصوصا وثائق السيارة التي تحمل لوحة أرقام إيطالية، وتم حل المشكلة مع الشرطة، ولا يوجد سبب لوسائل الإعلام لتضخيم هذه القصة".

يذكر أن نيمار ارتبط مع فوتشيليتش بعلاقة حميمية عام 2014، ولكن وفقا لبعض الشائعات، فقد كانت عارضة الأزياء الكرواتية على علاقة مع ألكسندر يانوكوفيتش نجل الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: eurosport.ru