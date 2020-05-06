برنامج "رامز مجنون رسمي" يتسبب بأزمة داخل نادي الأهلي المصري

أبلغت لجنة التخطيط بالأهلي المصري مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بقرار منع ظهور أي عضو في الجهاز الفني والإداري إلا بأذن مسبق من الإدارة، بعد أزمة تسجيله حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي.

كما كشف نادي "القلعة الحمراء" بأنه سيطبق لائحته الداخلية على اللاعبين محمود كهربا، ومحمد الشناوي، والمحترف التونسي علي معلول، ومدير الكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ، وكذلك المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وكل اللاعبين الذين شاركوا في برامج تلفزيونية خلال الأيام الماضية.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي الأربعاء إن "رئيس لجنة التخطيط بالنادي محسن صالح عقد اجتماعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، بحضور عضوي اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو، وكان من الملفات التي تمت مناقشتها ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التلفزيونية، وتطبيق لائحة النادي على الجميع، بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والأدبية".

وكان الثلاثي معلول وكهربا والشناوي، وكذلك عبد الحفيظ قد غادروا مصر معا دون الحصول على أذن النادي وشاركوا في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قنوات "إم بي سي"، وأدلوا بتصريحات مثيرة للجدل.

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من جهته، أفادت وسائل إعلام مصرية على لسان مصدر مسؤول في النادي بأن "رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع المدرب فايلر وأبلغه بأن الأمور الخاصة بالظهور في البرامج يجب أن لا تتم في الفترة المقبلة إلا بعد الرجوع له بشكل شخصي"، مشيرا إلى أن "سفر ثلاثي الفريق بصحبة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ لتصوير برنامج (رامز مجنون رسمي) تسبب في حالة استياء داخل النادي الأهلي".

وأوضح المصدر أن "هناك محاولات تتم من أجل أن يقوم مدير الكرة سيد عبد الحفيظ (لم تعرض حلقته بعد) بإعادة المبلغ الذي حصل عليه من أجل عدم بث الحلقة الخاصة به".

يذكر أن حلقتي معلول وكهربا صدر خلالهما تصريحات اعتبرها الغريم التقليدي الزمالك مثيرة للجدل وأدت إلى تقدم رئيس الزمالك ببلاغ رسمي ضد رامز جلال والقناة، في وقت اتخذ النادي قرارات صارمة تجاه لاعبيه طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي، أبرزها تغريم كل منهما 500 ألف جنيه عقوبة لهما على الظهور بالبرنامج دون أن يأذن لهما النادي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"