سوبولينكو تنشر صورة "جريئة" في عيد ميلادها الـ22 (فيديو وصور)

نشرت لاعبة كرة المضرب البيلاروسية أرينا سوبولينكو صورة بمناسبة عيد ميلادها الـ22، تظهر فيها جالسة على كرسي ومرتدية بنطال جينز فقطـ وتحمل بيدها وردة حمراء.

وأرفقت سوبولينكو الصورة بتعليق: "22.. إنها ليست مزحة".

يذكر أن الحسناء البيلاروسية تحتل المركز الـ11 في التصنيف العالمي لمحترفات كرة المضرب، وحققت خلال مسيرتها الاحترافية ست بطولات كان آخرها عندما توجت بلقب بطولة الدوحة القطرية للتنس، بفوزها في النهائي على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين في فبراير الماضي.

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المصدر: Aryna Sabalenka/instagram