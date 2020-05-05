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"التحية بالأرجل" بسبب كورونا تؤدي إلى إصابة مدرب بايرن ميونخ في ركبته

الرياضة

Globallookpress
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كشف تقرير ألماني أن استخدام الأقدام عوضا عن الأيدي للتحية في زمن وباء كورونا، بين نجم ​بايرن ميونخ​ ​توماس مولر​، ومدربه ​هانزي فليك​، أدى إلى إصابة الأخير عن غير قصد.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فليك ومولر، خلال نهاية التدريبات استخدما أقدامهما بدلا من المصافحة باليد، كي يودعا بعضهما، إلا أن قدم المهاجم الألماني اصطدمت بركبة مدربه.

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وتابعت الصحيفة: "فليك تعرض لكدمة في ركبته جراء ذلك، قبل أن يمزح، ويشهر البطاقة الحمراء في وجه مولر".

وعلق مولر على الأمر ممازحا: "اتصلت بهولغر مدرب اللياقة البدنية، وقلت له هانزي أشهر البطاقة الحمراء في وجهي، وبالتالي لن أكمل تدريبات اللياقة".

يذكر أن النادي البافاري مدد الشهر الماضي عقد مولر لعامين إضافيين حتى 2023، كما مدد عقد المدرب فليك، حتى 30 يونيو عام 2023.

المصدر: وكالات

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