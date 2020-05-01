رسميا.. بايرن ميونيخ يمدد عقد مدربه (صور)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أمس الخميس، تمديد عقد مدربه هانز فليك، حتى 30 يونيو عام 2023.

ونشر النادي البافاري بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه توقيع فليك على العقد الجديد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واضطر بايرن لتأجيل التوقيع على العقد الذي تم الاتفاق عليه منذ أسابيع، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الأندية إجراءات احترازية لتفادي انتقال العدوى، من بينها عدم التلامس والتباعد الاجتماعي بين كافة الأفراد.

وظهر فليك رفقة مسؤولي النادي البافاري بالكمامات التي تحمل شعار البايرن، للتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية المتبعة في البلاد.

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يذكر أن فليك البالغ 55 عاما تولى تدريب بايرن ميونيخ بصفة مؤقتة في نوفمبر الماضي، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، قبل أن يحصل على ثقة الإدارة، التي منحته فرصة الاستمرار لمدة 3 سنوات مقبلة.

المصدر: وكالات