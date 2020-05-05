برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم إنتر ميلان

اقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن مارتينيز يعد الهدف الأساسي لبرشلونة، من أجل تدعيم خط هجومه في الموسم الجاري.

وتصاعدت التكهنات على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن العمالقة الكتالونيين قاموا بالتحرك لضم المهاجم البالغ 22 عاما.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة بات قريبا بالفعل من حسم صفقة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز. وأفادت بأن برشلونة سيدفع 60 مليون يورو، إلى جانب تضمين اثنين من لاعبيه في تلك الصفقة، دون الكشف عن هويتهما.

وأشارت إلى أن برشلونة وإنتر ميلان اقتربا من التوصل إلى اتفاق نهائي حول تلك الصفقة المرتقبة.

Barcelona 'very close' to transfer agreement for Inter striker Lautaro Martinez: a fee of €60m upfront plus two Barcelona first-team players https://t.co/qFybjXOxWopic.twitter.com/F6i3DMrkIg — footballespana (@footballespana_) May 4, 2020

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وفي وقت سابق أبدى البرسا استعداده للتخلي عن 9 لاعبين واستعداده للاستماع للعروض سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، باستثناء الأسطورة ليونيل ميسي، وفقا لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويبرز على قائمة اللاعبين الذين قد يتم الاستغناء عنهم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وزميله عثمان ديمبلي.

كما تضم القائمة، كلا من إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، والمدافع صامويل أومتيتي، الذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى نيلسون سيميدو، وسيرجي روبرتو. ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع غريزمان، بالإضافة للمدافع أومتيتي.

ويعتبر فيليب كوتينيو، أكثر اللاعبين المطلوبين في إنجلترا، حيث يتنافس عليه 4 أندية، وهي تشيلسي وتوتنهام وإيفرتون ونيوكاسل.

المصدر: thesun.co.uk