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أنباء سارة لعشاق الدوري الإسباني بتحديد موعد استئناف النشاط الكروي

الرياضة

أنباء سارة لعشاق الدوري الإسباني بتحديد موعد استئناف النشاط الكروي
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

وعبرت الرابطة عن أملها في استئناف الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الماضي، في شهر يونيو المقبل.

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المصدر: رويترز

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