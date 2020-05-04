صديقة مهاجم ريال مدريد تنشر صورة "جريئة" في الحجر الصحي (فيديو وصور)

نشرت عارضة الأزياء صوفيا ميلوسيفيتش، صديقة اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة تظهرها "شبه عارية" بجانب حوض السباحة خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الحسناء الصربية البالغة 30 عاما وتكبر صديقها بـ8 أعوام نشرت الصورة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" الذي يتابعه 492 ألف شخص.

يذكر أن يوفيتش خرق قواعد الحجر الصحي في بلدين، عندما سافر من إسبانيا إلى صربيا خلال شهر مارس الماضي لحضور عيد ميلاد صديقته الثلاثين.

فهو من جهة، ضرب عرض الحائط قواعد الحجر الصحي الذي أعلنه ناديه ريال مدريد على لاعبيه بعدم السفر والتزام المنازل، ومن جهة أخرى خرق الحجر الصحي في بلاده عندما شوهد في شوارع العاصمة بلغراد، بالرغم من فرض السلطات حجرا صحيا صارما على القادمين للبلاد، ولا سيما من إسبانيا التي تشهد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير.

وذكرت التقارير أن وزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، أعلن أنه سيتم استجواب 80 شخصا، من بينهم "رياضيون ومليونيرات مشهورون وذلك لهروبهم من الحجر الصحي المفروض على الجميع".

ولم يشر ستيفانوفيتش إلى الرياضي يوفيتش بالأسم، لكن الصحافة الصربية تفترض أنه كان أحد الأشخاص المشار إليهم، وإذا تم تأكيد الدعوى القضائية، فقد يواجه يوفيتش دفع غرامة باهظة، وحتى أحكاما بالسجن من عام إلى 12 عاما وفقا للقانون الصربي.

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المصدر: thesun.co.uk