الشرطة الجزائرية تلقي القبض على قاتل حكم كرة القدم

كشف تقرير إخباري بأن الشرطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، اعتقلت اليوم الأحد، قاتل حكم كرة القدم الشاب حسام عيادي، بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات وبمساعدة مواطنين من المدينة.

وأوضحت صحيفة " الخبر" عبر موقعها الالكتروني، بأن الأمر يتعلق بأحد معارف الضحية وجيرانه الذي يعمل سائق حافلة للنقل الجامعي ومعروف بتورطه في وقائع الاحتيال والابتزاز.

وأفاد المصدر أن الجاني نصب كمينا للضحية رفقة شخص ثالث ليقوم بقتله والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته، مشيرا إلى أن المتهم زعم خلال التحقيقات أن الضحية "انتحر"، كما قاد رجال الشرطة والدرك إلى مكان الجريمة ليتم انتشال جثة الحكم في ظروف صعبة جدا.

وكانت صحيفة النهار الجزائرية قد ذكرت أن الحكم الشاب الذي ينتمي لرابطة كرة القدم بولاية بجاية، اختفى عن الأنظار منذ يوم 30 إبريل الماضي، ما أثار تساؤلات عائلته ومقربيه، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة بمنطقة تيقولالين (الميزاب) بأعالي غابات تيشي وبوخليفة.

المصدر: "وسائل إعلام جزائرية"