رونالدو يقدم هدية ثمينة لوالدته (صورة)

يعرف عن كريستيانو رونالدو بقربه الشديد من والدته، لذا فليس من المفاجئ أن يجعل بمعية أشقائه، عيد الأم الذي تحتفل به البرتغال كل أول يوم أحد من شهر مايو، مناسبة راسخة في ذهن والدته.

ونشرت والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، صورة عبر حسابها على "إنستغرام"، مع سيارة رباعية الدفع من نوع "مرسيدس" مزينة بشريط تغليف للهدايا، وباقة ورد في يدها، وعلقت على الصورة قائلة: "شكرا لأولادي على الهدايا التي تلقيتها اليوم. عيد أم سعيد".

ولدى رونالدو ثلاثة أشقاء، وهم الشقيق الأكبر هوغو، والشقيقتان كاتيا وإيلما.

ولم يهنئ رونالدو والدته علنا بعيد الأم، لكنه قد يكون قادرا على الاحتفال بيومها غدا الاثنين في جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، التي يقضي فيها فترة الحجر الصحي مع صديقته جورجينا وأبنائه الأربعة.

المصدر: hellomagazine.com