بالصور.. جولة داخل قصر إدين هازارد الذي يساوي أكثر من 12 مليون دولار

ربما لم يكن النجم البلجيكي، إدين هازارد، قد استقر بعد في ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كما يرغب، ولكن على الأقل وجد منزلا مذهلا له ولعائلته.

ودفع المهاجم البلجيكي 12,5 مليون دولار ثمنا لمنزله الجديد في حي La Finca الراقي ذي السمعة الطيبة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يعيش العديد من زملائه في الفريق.

ويتميز مكان الإقامة بالحجر الأسود والمفروشات الحديثة، ويضم ست غرف نوم و 10 حمامات لعائلة هازارد مع زوجته ناتاشا وأبنائه الثلاثة يانيس وليو وسامي.

ويحتوي منزل نجم تشيلسي السابق، الذي اعتبر صفقة فاشلة منذ انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 88 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، يحتوي على حوض سباحة كبير، بالإضافة إلى صالة رياضية، مما يعني أن القصر جاهز للحجر الصحي.

ولا تنتهي وسائل الراحة عند هذا الحد، حيث هناك منتجع صحي، إذا رغبت الأسرة في الاسترخاء، وملعب تنس، وصالة سينما منزلية.

وفي الوقت نفسه، المنزل بالكامل مجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لتوفير الراحة المثلى.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Inside Eden Hazard's futuristic £10m Madrid mansionhttps://t.co/ipWY3W3mRy — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 1, 2020

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واشترى هازارد المنزل من المغني الإسباني الشهير الفائز بجائزة غرامي 17 مرة، أليخاندرو سانز.

ومع ذلك، لم يجلب له الحظ الذي كان يأمله في مسيرته مع الفريق "الملكي" حتى الآن، إذ سجل مرة واحدة فقط في 15 مباراة للنادي، قبل أن توقف أزمة فيروس كورونا موسم كرة القدم الإسبانية.

المصدر: the sun