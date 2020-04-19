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مدرب بلجيكا: هازارد محظوظ بسبب كورونا

الرياضة

مدرب بلجيكا: هازارد محظوظ بسبب كورونا
AFP VIRGINIE LEFOUR
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قال روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم الأحد إن إدين هازارد تعافى جيدا من جراحة في الكاحل لكنه لم يوضح موعد عودة مهاجم ريال مدريد.

وخضع هازارد لجراحة في دالاس الشهر الماضي بعدما تعرض لكسر في الكاحل.

وبدا اللاعب البالغ 29 عاما في طريقه للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة لكن توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا يعني أنه ربما سيشارك هذا الموسم لو تم استئناف الدوري الإسباني.

وأصيب هازارد في نهاية فبراير خلال الخسارة أمام ليفانتي بعد عودته بأسابيع من غياب لمدة ثلاثة أشهر بسبب إصابة.

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وقال مارتينيز في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية: "أعلم أنه يتعافى بشكل جيد، لا يبتعد كثيرا عن الركض لكن لا توجد أي مضاعفات".

وأضاف مارتينيز: "نعلم أنه سيعود أقوى، كنا محظوظين بخضوعه للجراحة قبل تفشي فيروس كورونا، غير ذلك كان لن يستطيع السفر وتلقي العلاج خارج مدريد، لدي شعور إيجابي بعودة إيدن قريبا".

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في بداية الموسم الحالي وأحرز هدفا واحدا في 15 مباراة مع بطل أوروبا السابق.

المصدر: "رويترز"

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