وزارة الرياضة المصرية تكشف حقيقة استئناف النشاط الرياضي في مايو

كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية، حقيقة ما تردد من أنباء حول توجه لفتح الأندية ومراكز الشباب استئناف النشاط الرياضي، بدءا من منتصف شهر مايو الجاري.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، الأخبار التي ترددت حول هذا الأمر، مشددا على التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن ما جرى نشره من أخبار بشأن استئناف عمل مراكز الشباب والأندية خلال شهر مايو الجاري، غير صحيح.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق، إيقاف النشاط الكروي حتى منتصف شهر مايو الجاري على الأقل، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT