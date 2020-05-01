الرئيس التنفيذي للأهلي السعودي يستقيل بشكل مفاجئ من منصبه

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، أحمد نور، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ استقالته من منصبه.

وكتب نور عبر حسابه في موقع "تويتر": "تقدمت باستقالتي من منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي.. راجيا من الله أن أكون وفقت خلال فترة إدارتي، وسائلا المولى عز وجل أن يسخر لأهلينا من هو أفضل مني".

تقدمت بإستقالتي من منصب الرئيس التنفيذي للنادي #الاهلي .. راجياََ من الله أن أكون وفقت خلال فترة إدارتي، وسائلاََ المولى عز وجل أن يسخر لأهلينا من هو أفضل مني 💚 pic.twitter.com/gEcpPvvmAg — د.أحمد نور | Dr.Noor (@AONoor) May 1, 2020

ولم يكشف نور الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة.

وكان نور تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة في يوليو 2019.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منتصف شهر مارس الماضي، تعليق مسابقة الدوري إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في ملاعب المملكة.

المصدر: "تويتر"