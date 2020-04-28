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شاهد.. بينتنر "المشاكس" يتبادل الأدوار مع كلبه

الرياضة

شاهد.. بينتنر
Globallookpress
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يعتبر المهاجم الدنماركي نيكلاس بينتنر، واحدا من أكثر اللاعبين المثيرين للجدل في عالم كرة القدم، حيث تصدر العناوين وأخبار الانتقالات وبالطبع، حظي بمتابعة الجماهير المستمرة.

صال نيكلاس بينتنر "المشاكس"وجال في ملاعب كرة القدم، ولعب في صفوف فرق كبير، فقد انضمت الموهبة الواعدة إلى صفوف أرسنال قادما من فريق كوبنهاغن في صيف 2004، ومن ثم انتقل إلى صفوف أندية مختلفة من بينها يوفنتوس في الموسم (201-2013).

ويخضع بينتنر الآن كغيره من اللاعبين للعزل الصحي في ظل جائحة كورونا، ويقضي اللاعب المشاكس أوقاته كما يحلو له، ونشر مقطع فيديو طريف يتبادل فيه الأدوار مع كلبه في سماع الموسيقى والاستلقاء على الأرض.

المصدر: وكالات 

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