وفاة مدرب النصر السعودي سابقا

توفي المدرب الفرنسي الشهير روبرت هيربان اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ81 عاما، في المستشفى بمدينة سانت إتيان الفرنسية بعد معاناة مع المرض.

ويعد هيربان من أساطير نادي سانت إتيان الذي ارتدى قميصه طوال مسيرته في الملاعب في الفترة مابين عامي (1957 و1972)، ودافع عن ألوان منتخب "الديوك" فرنسيا في 23 مباراة.

وتولى الفرنسي بعد اعتزاله اللعب تدريب فريق سانت إتيان وقاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الفرنسي 4 مرات، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1976.

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وأشرف هيربان على مهمة تدرب الفريق النصر السعودي في الموسم (1985-1986)، وأعاده إلى منصات التتويج بعد نحو 5 أعوام من غياب البطولات عنه، بالرغم من أن كتيبة النصر ضمت كوكبة من النجوم في مقدمتهم أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله ويوسف خميس ومحيسن الجمعان وغيرهم.

وقاد روبرت هيربان فريق النصر للفوز بلقب كأس الملك موسم 1986 على حساب الاتحاد بهدف وحيد حمل توقيع قائده في ذلك الوقت يوسف خميس، بعد ذلك عاد الفرنسي إلى فريقه سانت إتيان حتى العام 1990.

المصدر: وكالات