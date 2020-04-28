وفاة نجم ليفربول السابق

توفي اليوم الثلاثاء، نجم ليفربول السابق والمعلق المعروف، الإيرلندي مايكل روبنسون، عن عمر ناهز 61 عاما في مدريد، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ببالغ الأسف، نبلغكم بوفاة مايكل، سيترك لنا فراغا كبيرا، لكن أيضا العديد من الذكريات التي لا تنسى، نشكركم على جعل هذا الرجل سعيدا، لأنه لم يسر لوحده مطلقا، شكرا لكم".

Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020

RIP Michael Robinson 💔 pic.twitter.com/NfO0bAzxZp — Jamie Carragher (@Carra23) April 28, 2020

وأعلن روبنسون إصابته بالسرطان في أكتوبر 2018، وقال إنه يعاني من ورم سرطاني متقدم مع ورم خبيث، وكان متفائلا رغم خطورة مرضه، وقال عقب تشخيصه بالمرض: "أفضل عدم خوض هذه المعركة، لكن للأسف أنا في هذه المعركة، وواضح أنني سأفوز بها".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Michael Robinson.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 28, 2020

ولد لاعب كرة القدم السابق، في مدينة ليستر في العام 1958، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا بفضل عمله كمعلق لمباريات كرة القدم، فضلا عن تقديمه لبرامج تلفزيونية رياضية.

🖤 @MundoMaldini recuerda a Michael Robinson en @HerreraenCOPE



🔝 "Relaño vio que tenía talento y le fichó para Canal Plus. Robinson fue un innovador, inimitable, un gran comunicador"



🙏 "Michael no ha sufrido, es único, soy un privilegiado por haber trabajado con él" pic.twitter.com/yXoYH19ia2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 28, 2020

وحصل في ديسمبر الماضى، على جائزة الصحافة برعاية نادي برشلونة، وكلاعب كرة قدم، دافع عن ألوان نادي ليفربول وتوج معه بلقب بطل أوروبا في العام 1984، ولعب أيضا في مانشستر سيتي، وبرايتون، وكوينز بارك رينجرز، قبل أن يعتزل في إسبانيا مع نادي أوساسونا.

المصدر: وكالات