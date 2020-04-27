في مثل هذا اليوم.. تزحلق جيرارد وقضى على أحلام ليفربول (فيديو)

سيظل يوم 27 أبريل تاريخا راسخا في ذاكرة جماهير ليفربول وقائده ستيفن جيرارد، ففي مثل هذا اليوم من العام 2014، تزحلق جيرارد في ملعب "أنفيلد" ليتسبب في خسارة ليفربول أمام تشيلسي.

وارتكب جيرارد، خطأ فادحا في الأنفاس الأخيرة من تلك المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2013/2014، بعدما فقد توازنه وتزحلق، ليمنح تشيلسى فرصة الهدف الأول الذى سجله ديمبا با، قبل أن يحرز ويليان الهدف الثانى للفريق اللندنى.

Did you know?

Gameweek 34 Liverpool will face Chealsea like 2014 when Perimer league title lost from Liverpool when Gerard toboggan to give Chelsea scores pic.twitter.com/U5leyy1ZHF — Yossif Islam (@Yossif26) January 5, 2019

وغيرت زحلقة جيرارد في تلك المباراة كل شيء، حيث خسر ليفربول بهدفين نظيفين، وتبدل مسار الدوري بشكل جذري، وصولا إلى تتويج مانشستر سيتي باللقب، بفارق نقطتين عن "الريدز"، الذي لم يتذوق طعم الفوز بالدوري الإنجليزي منذ العام 1990.

حساب تشلسي يقوم بنشر هدف ديمبا با أمام ليڤربول، والذي حدث في مثل هذا اليوم قبل ست سنوات.



وحساب مان سيتي الرسمي يرد:

"👌"



pic.twitter.com/h40OyAl0FQ — E P L W O R L D (@EPLworld) April 27, 2020

وكان ليفربول في طريقه هذا الموسم لكسر نحسه في الدوري الإنجليزي، لكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تعليق منافسات "البريمير ليغ" حتى إشعار آخر، ولم يتحدد حتى الآن مستقبل المسابقة، إن كانت ستستأنف منافساتها أم ستلغى مع منح اللقب للمتصدر ليفربول.

المصدر: RT