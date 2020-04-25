أستون فيلا يعلن تأجيل 25% من رواتب لاعبيه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم السبت، أن لاعبيه والجهاز الفني للفريق الأول والإدارة العليا، سيؤجلون 25% من أجورهم لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأستون فيلا هو أحدث ناد في الدوري الممتاز، يعلن تأجيل رواتب لاعبيه، بعد تحركات مماثلة من جانب ساوثهامبتون ووستهام يونايتد وواتفورد وشيفيلد يونايتد.

وقال كريستيان بارسلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا: "وافق لاعبو ومدربو الفريق الأول والإدارة العليا على تأجيل 25% من أجورهم 4 أشهر، لمساعدة النادي خلال هذه الفترة الصعبة".

وأضاف أن النادي سيجري مراجعة أخرى في نهاية الأشهر الأربعة.

يذكر أن اللاعبان المصريان محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي يحترفان في صفوف نادي أستون فيلا.

Christian Purslow has issued the following update...#AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 25, 2020

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وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا لأجل غير مسمى، الشهر الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، أعلن أرسنال خفضا في الأجور يبلغ 12.5% للاعبين والجهاز الفني منذ توقف الدوري، بينما تراجعت أندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير وبورنموث عن قراراتها بمنح العاملين غير اللاعبين إجازة إجبارية في أعقاب انتقادات حادة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، دافع نورويتش سيتي عن قراره بمنح موظفيه إجازة إجبارية، بينما قال تشيلسي إنه لن يكون هناك أي خفض أو تأجيل لأجور لاعبي الفريق الأول.

المصدر: رويترز